Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.12.2020 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2020 12:20
    ABONE OL

    'ya Süper Lig'den sürpriz talip

    Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine tutunan 'da ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar da sürüyor. Bir yandan kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, diğer yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. Terim tarafından fazla forma şansı bulamayan 'ya Göztepe'nin talip olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

    Yeni Asır
    Galatasaraylı isme Süper Lig'den sürpriz talip

    Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında kadrosuna şampiyonluk hamleleri yapmak isteyen Fatih Terim kolları sıvadı. Tecrübeli teknik direktör Terim'in yönetime verdiği transfer listesinin yanı sıra kadroda şans bulamayan ve takımdan ayrılmasına onay verdiği isimlerde ortaya çıktı.

    Süper Lig'de son üç haftada yakaladığı başarıyla Avrupa yarışı içinde kendini bulan Göztepe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında operasyon yapacak. İkinci yarıya güçlü başlamak isteyen Göztepe, ilk olarak savunmaya öncelik verecek. Yeni Asır'ın haberine göre sağ bek pozisyonunda forma giyen Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, transferde yönünü İstanbul'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın iki sağ beki Linnes ve Şener Özbayraklı'yı transfer listesine aldı.

    İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri haziran sonunda sona erecek olan Linnes ve Şener için ara transfer dönemi öncesi bir teklif yapacak olan Göztepe, iki yıldızdan birini kadroya dahil etmek istiyor.

    Linnes ve Şener için nabız yoklayan yönetim net bir cevap alamazken transferle bizzat ilgilenme kararı alan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yakın dostu olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşerek kolaylık isteyecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaraylı Şener Özbayraklı'ya Süper Lig'den sürpriz talip