Süper Lig'de son üç haftada yakaladığı başarıyla Avrupa yarışı içinde kendini bulan Göztepe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında operasyon yapacak. İkinci yarıya güçlü başlamak isteyen Göztepe, ilk olarak savunmaya öncelik verecek. Yeni Asır'ın haberine göre sağ bek pozisyonunda forma giyen Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, transferde yönünü İstanbul'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın iki sağ beki Linnes ve Şener Özbayraklı'yı transfer listesine aldı.