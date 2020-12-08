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    • 08.12.2020 12:51
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    'dan açıklama geldi! Nwkaeme ve Djaniny maçında forma giyecek mi?

    'in 11. haftasında sahasında Demir Grup ile 1-1 berabere kalan 'da sakatlıkları bulunan ve Djaniny sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Yıldız futbolcuların son durumu belli oldu. Nwkaeme ve Djaniny maçında forma giyecek mi? İşte detaylar...

    Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Djaniny açıklaması!

    'in 11. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

    Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen ve Djaniny takımı yalnız bırakmıştı.

    Sağ uyluk arka adalesinde kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin gelen bilgilere göre hafta içi düzenlenecek antrenmanlara katılması bekleniyor.

    Antrenmanlarda vereceği performansa göre Nijeryalı oyuncunun kadrosuna alınmasına karar verilecek. Sağ kasık adalesinden sorun yaşayan Djaniny'in ise sakatlığının uzun süreceği ve Kayserispor mücadelesine yetişme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor'dan açıklama geldi! Nwkaeme ve Djaniny Kayserispor maçında forma giyecek mi?