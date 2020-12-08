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    • 08.12.2020 12:10
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    'de sakatlık şoku! idmana çıkmadı

    Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Denizli'u geçen 'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürerken, moral bozucu bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün bugünkü idmanında dizinde ağrı hisseden çalışmalarda yer almadı.

    Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İdmana çıkmadı

    Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıkları sürüyor. Denizlispor galibiyetiyle moral bulan Sarı Lacivertliler'de sakatlar kervanına bir oyuncu daha katıldı.

    Enner Valencia bugün gerçekleştirilen idmanda dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle yer almadı. Tecrübeli futbolcunun durumu MR'den sonra netleşecek.

    2 haftadır koronavirüse yakalandığı için formasından uzak kalan tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı büyük merak konusu oldu. Teknik heyetin de gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi.

    NAZIM SANGARE SEVİNCİ
    Fenerbahçe'ye müjdeli haber ise Nazım Sangare tarafından geldi. Milli futbolcu yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Enner Valencia idmana çıkmadı