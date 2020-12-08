Enner Valencia bugün gerçekleştirilen idmanda dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle yer almadı. Tecrübeli futbolcunun durumu MR'den sonra netleşecek.

2 haftadır koronavirüse yakalandığı için formasından uzak kalan tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı büyük merak konusu oldu. Teknik heyetin de gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi.