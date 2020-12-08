G.SARAYLILAR AMERİKA SÖZÜNÜ TUTMASINI BEKLİYOR!

Radamel Falcao'nun sağlık konusundaki titizliğinin yanı sıra, ocak ayından itibaren futbol kariyerini Amerika'da sürdürmek istediği de Galatasaray Kulübü'nde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami'nin yıllık 3.5 milyon dolar önerdiği Falcao, o sırada hamile olan eşinin doğum yapacak olması nedeniyle teklifi 'beklemeye' almıştı. Galatasaray'dan yılda 5 milyon Euro garanti ücret alan 34 yaşındaki futbolcu, Amerika konusunu görüştüğü yöneticilere, "Eğer Galatasaray'ın mali durumunda düzelme olmazsa ocak ayında ınter Miami'ye giderim" demişti. şimdi Galatasaray Kulübü'nde herkes Falcao'nun bu sözünü tutmasını bekliyor.