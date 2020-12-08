BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

Twitter'ın açıklanan yıl sonu verilerine göre Türkiye'de yılın en çok konuşulan futbol takımı Beşiktaş oldu. Sıralamada Beşiktaş'ı, Galatasaray ve Fenerbahçe takip etti.

Verilere göre, Beşiktaş en çok etkileşim alan hesap olarak zirvede yer aldı.

Siyah-beyazlılarla ilgili 10 milyonun üstünde "Tweet" atıldı. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de hakkında en çok "Tweet" atılan kulüpler sıralamasında 4. sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020'de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Basketbolda Türkiye'de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter'da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı olarak ön plana çıktı.