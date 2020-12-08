PSG Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? PSG Başakşehir hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 6. haftasında PSG Başakşehir hangi kanalda? PSG Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H grubunda 3 puanla son sırada bulunuyor ve gruptaki iddiası bulunmuyor.