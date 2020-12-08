PSG Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? PSG Başakşehir hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 6. haftasında PSG Başakşehir hangi kanalda? PSG Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H grubunda 3 puanla son sırada bulunuyor ve gruptaki iddiası bulunmuyor.
PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
8 Aralık Salı günü, Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG - Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.