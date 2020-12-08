1. Lig’de 3 maç var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig'in 13. haftası bugün oynanacak 3 maçla başlayacak. Saat 13.30'da Bandırmaspor-Bursaspor, 16.00'da Eskişehirspor- Tuzlaspor ve 19.00'da Samsun- Menemen maçları oynanacak.
ÇAKIR VE MELER'E GÖREV
FIFA Kokarktlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile Club Brugge arasındaki maça atandı. Halil Umut Meler ise M.City- Marsilya maçında düdük çalacak.
EFES'İN RAKİBİ ASVEL
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde beşinci haftanın erteleme maçında bugün Asvel'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.
KARAR ÇIKAR ÇIKMAZ TESİSLERİ YAPACAĞIZ
Mustafa Cengiz, Galatasaray Hatıra Ormanı'nın fidan dikim törenine katıldı. Cengiz, Kemerburgaz tesisleri için, "İdareden karar çıkar çıkmaz tesisleri yapacağız" dedi.
SEÇİM KONUSUNU KAPATALIM
Galatasaray'da iptal edilen kongre için adaylığını açıklayan Metin Öztürk, "Seçim konusunu kapatalım" dedi. Öztürk, önceliğin şampiyonluk olması gerektiğini söyledi.
ALANYA STARTI VERİLDİ
Beşiktaş, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar taktik programının yer aldığı uygulamalara ağırlık verdi.