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    • 07.12.2020 18:34
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    • 07.12.2020 18:44
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 11. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

    'in 11. haftasında sahasında 'u konuk ediyor.

    Medical Park Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, bu maçı da kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

    TAKIMLARIN PUAN DURUMU
    Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Trabzonspor:     Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe

    Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare

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