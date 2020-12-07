Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, bu maçı da kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.
TAKIMLARIN PUAN DURUMU
Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe
Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare