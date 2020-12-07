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    • 07.12.2020 17:49
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    • 07.12.2020 17:49
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    maçı hangi kanalda? ne zaman saat kaçta?

    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sonucu merakla beklenen maçı hangi kanalda? ne zaman saat kaçta? İspanyol devi Barcelona ile İtalyan ekibi Juventus karşı karşıya gelecek. G Grubu’nda oynanacak mücadele gruptaki lideri de belirlemiş olacak. Karşılaşmayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.

    takvim.com.tr
    Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona Juventus maçı ne zaman saat kaçta?

    Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Futbolseverlerin merakla beklediği Barcelona Juventsus maçı ne zaman saat kaçta sorularına yanıt aranıyor. Gecenin önemli karşılaşmasında iki güçlü takım kozlarını İspanya'da paylaşacak. Peki, Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

    BARCELONA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

    Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve karşılaşma beIN Sports platformlarından canlı yayınlanacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6. HAFTA

    8 Aralık Salı

    20.55 Lazio (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

    20.55 Zenit (Rusya) - Borussia Dortmund (Almanya)

    23.00 Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya)

    23.00 Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya)

    23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan)

    23.00 Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)

    23.00 PSG (Fransa) - Medipol Başakşehir

    23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere)

    9 Aralık Çarşamba

    20.55 Ajax (Hollanda) - Atalanta (İtalya)

    20.55 Midtjylland (Danimarka) - Liverpool (İngiltere)

    23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

    23.00 Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya)

    23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

    23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz)

    23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa)
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    Haberler Spor Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona Juventus maçı ne zaman saat kaçta?