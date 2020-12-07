Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona Juventus maçı ne zaman saat kaçta?

Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Futbolseverlerin merakla beklediği Barcelona Juventsus maçı ne zaman saat kaçta sorularına yanıt aranıyor. Gecenin önemli karşılaşmasında iki güçlü takım kozlarını İspanya'da paylaşacak. Peki, Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? İşte detaylar…