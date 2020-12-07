Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona Juventus maçı ne zaman saat kaçta?

Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Futbolseverlerin merakla beklediği Barcelona Juventsus maçı ne zaman saat kaçta sorularına yanıt aranıyor. Gecenin önemli karşılaşmasında iki güçlü takım kozlarını İspanya'da paylaşacak. Peki, Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? İşte detaylar…
BARCELONA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve karşılaşma beIN Sports platformlarından canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6. HAFTA
8 Aralık Salı
20.55 Lazio (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Zenit (Rusya) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)
23.00 PSG (Fransa) - Medipol Başakşehir
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere)
9 Aralık Çarşamba
20.55 Ajax (Hollanda) - Atalanta (İtalya)
20.55 Midtjylland (Danimarka) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa)