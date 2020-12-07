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    • 07.12.2020 20:08
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    • 07.12.2020 20:50
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    SON DAKİKA HABERİ: A 'ın 2022 yolundaki rakipleri belli oldu!

    'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 öncesi Avrupa Elemeleri grup kuraları 'nin Zürih kentinde çekildi. 2. torbada yer alan A 'ın G grubundaki rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.



    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.

    Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

    1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

    2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

    3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

    4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

    5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

    6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino



    İLK SIRADA BİTİREN 10 TAKIM KATAR BİLETİNİ ALACAK
    Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım Dünya Kupası vizesi alacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak.



    3 TAKIM PLAY-OFF'TAN GİDECEK
    Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.



    MAÇLAR MART 2021'DE BAŞLAYACAK
    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları 2021 yılının mart ayında başlayıp, aynı yıl kasım ayında sona erecek.
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    Haberler Spor SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu!