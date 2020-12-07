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    • 07.12.2020 13:11
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    • 07.12.2020 13:11
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    Sivas maçı öncesi 'a kötü haber

    Süper Lig'in 11. haftasında Sivas ile karşılaşacak olan 'da Nwakaeme ve Djaniny'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacakları açıklandı.

    Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber

    Süper Lig'in 11. haftasında Sivas ile karşılaşacak , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2 futbolcusunun sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağını açıkladı.

    Bordo mavililerin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;
    "Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi."

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    Haberler Spor Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber