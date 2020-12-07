Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum ne?

- La Liga

Bu sezona iyi başlayarak henüz yenilgi yüzü görmeyen Atletico Madrid, Thomas Lemar ve Marcos Llorente'nin ağları sarsmasıyla konuk ettiği Real Valladolid'i 2-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve zirve yarışında ilk sıraya yükseldi.

Sezonun diğer iddialı takımı Real Socieadad ise konuk olduğu Alaves ile 0-0 berabere kalarak mücadeleden tek puan çıkardı.

Son şampiyon Real Madrid, Sevilla deplasmanında galibiyeti tek golle elde etti.

Sezona beklentilerin uzağında başlayan Barcelona ise kötü gidişatını Cadiz karşısında da sürdürdü. Katalan temsilcisi, deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu.

La Liga'nın 12. haftası sonunda puanını 26'ya çıkaran iki maç eksiği bulunan Atletico Madrid liderlik koltuğuna oturdu. Real Socieadad 25, Villarreal 21, Real Madrid ise 20 puanla zirve yarışında mücadelesini sürdürdü. 14 puanlı Barcelona ise 9. sırada kaldı.