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    • Spor
    • 07.12.2020 Gazete
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    Diriliş! , 'de yaralarını sardı...

    9’da Cisse ile golü buldu. 40’da farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 54'te Serdar gördü. Alanya ve G.Saray'ı yakalayan Kanarya derbinin yaralarını sardı.

    Diriliş

    Fenerbahçe yara sardı... Geçtiğimiz hafta 'a 4-3 yenilen Sarı-Lacivertliler deplasmanda Denizlispor'u 2 -0 yendi. 9'da Ferdi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topa kale önünde Papiss Cisse dokundu. Bu golle deplasmanda 1-0'lık üstünlük sağladı.

    PAPISS CİSSE DOKUNAMADI
    Maçın 21'nci dakikasında sol kanattan hareketlenen Caner'in yerden ortasına Cisse dokunamadı. 40'ta Caner'in köşe atışında farkı ikiye çıkardı: 0-2.



    ALTAY'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
    54'te spor topun 'in eline çarptığı gerekçesiyle VAR'dan penaltı kazandı. Serdar Aziz görürken Murawski'nin penaltısını Altay kurtardı.

    PENALTI KARARINI İPTAL ETTİ
    Maçın 80. dakikasında Mesanovic'in kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti. 89'da hakem Denizli lehine önce penaltı kararı verdi sonra iptal etti. F.Bahçe maçı 2-0 kazandı.

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