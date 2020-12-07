Fenerbahçe yara sardı... Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 4-3 yenilen Sarı-Lacivertliler deplasmanda Denizlispor'u 2 -0 yendi. 9'da Ferdi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topa kale önünde Papiss Cisse dokundu. Bu golle Fenerbahçe deplasmanda 1-0'lık üstünlük sağladı.
PAPISS CİSSE DOKUNAMADI
Maçın 21'nci dakikasında sol kanattan hareketlenen Caner'in yerden ortasına Cisse dokunamadı. 40'ta Caner'in köşe atışında Gökhan Gönül farkı ikiye çıkardı: 0-2.
ALTAY'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
54'te Denizlispor topun Serdar Aziz'in eline çarptığı gerekçesiyle VAR'dan penaltı kazandı. Serdar Aziz kırmızı kart görürken Murawski'nin penaltısını Altay kurtardı.
PENALTI KARARINI İPTAL ETTİ
Maçın 80. dakikasında Mesanovic'in kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti. 89'da hakem Denizli lehine önce penaltı kararı verdi sonra iptal etti. F.Bahçe maçı 2-0 kazandı.