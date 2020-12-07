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    • Spor
    • 07.12.2020 Gazete
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    Oğul Schumacher F2‘de şampiyon | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Formula 1'in efsane ismi 'in oğlu , Formula 2'de 2020'nin şampiyonu oldu. İşte haberin detayları ve 7 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri....

    Oğul Schumacher F2‘de şampiyon
    Formula 1'in efsane ismi 'in oğlu , Formula 2'de 2020'nin şampiyonu oldu. Pilotlar klasmanında 215 puanı bulunan 21 yaşındaki sürücü, sezonu zirvede tamamladı. Mick Schumacher gelecek sezon Haas takımı ile Formula 1'de yarışacak.

    SEBASTİEN OGİER 7. KEZ ZİRVEYE ÇIKTI
    Dünya Ralli Şampiyonası'nda zirve sporcularının oldu. Sebastien Ogier, Monza Rallisi'nde kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu ilan etti. Elfyn Evans ise pilotlar sıralamasında 2. oldu.

    RODRİGUEZ İLE YOLLARINI AYIRDI
    PSG, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez ile yollarını resmen ayırdı. Jese, 2016'da Real Madrid'den 25 milyon Euro bedelle transfer olduğu PSG'de bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.

    OFSPOR FARKLI GALİP:3-0
    3.Lig'de dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: 1. GRUP: Çankaya-Ofspor: 0-3, 3.GRUP: Yalovaspor-Altındağ Spor: 1-3, Esenler Erok-Isparta 32: 1-1, Arhavispor-Batman : 1-1.

    KIRKIN ŞAMPİYON OLDU
    Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Ergi, 1 saat 6 dakika süren tek erkekler finalinde Fransız Droguet'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

    VAKIFBANK SET VERMEDİ
    Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde VakıfBank, İlbank'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Karayolları-Beşiktaş: 3-0, Aydın BŞB-Yeşilyurt: 3-2,THY-Beylikdüzü: 3-0, Nilüfer Bld.-Sarıyer Bld: 3-0

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    Haberler Spor Oğul Schumacher F2‘de şampiyon | Yurttan ve dünyadan spor gündemi