Oğul Schumacher F2‘de şampiyon | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de 2020'nin şampiyonu oldu. Pilotlar klasmanında 215 puanı bulunan 21 yaşındaki sürücü, sezonu zirvede tamamladı. Mick Schumacher gelecek sezon Haas takımı ile Formula 1'de yarışacak.
SEBASTİEN OGİER 7. KEZ ZİRVEYE ÇIKTI
Dünya Ralli Şampiyonası'nda zirve Red Bull sporcularının oldu. Sebastien Ogier, Monza Rallisi'nde kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu ilan etti. Elfyn Evans ise pilotlar sıralamasında 2. oldu.
PSG RODRİGUEZ İLE YOLLARINI AYIRDI
PSG, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez ile yollarını resmen ayırdı. Jese, 2016'da Real Madrid'den 25 milyon Euro bedelle transfer olduğu PSG'de bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.
OFSPOR FARKLI GALİP:3-0
3.Lig'de dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: 1. GRUP: Çankaya-Ofspor: 0-3, 3.GRUP: Yalovaspor-Altındağ Spor: 1-3, Esenler Erok-Isparta 32: 1-1, Arhavispor-Batman Petrol: 1-1.
KIRKIN ŞAMPİYON OLDU
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Ergi, 1 saat 6 dakika süren tek erkekler finalinde Fransız Droguet'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
VAKIFBANK SET VERMEDİ
Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde VakıfBank, İlbank'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Karayolları-Beşiktaş: 3-0, Aydın BŞB-Yeşilyurt: 3-2,THY-Beylikdüzü: 3-0, Nilüfer Bld.-Sarıyer Bld: 3-0
SEBASTİEN OGİER 7. KEZ ZİRVEYE ÇIKTI
Dünya Ralli Şampiyonası'nda zirve Red Bull sporcularının oldu. Sebastien Ogier, Monza Rallisi'nde kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu ilan etti. Elfyn Evans ise pilotlar sıralamasında 2. oldu.
PSG RODRİGUEZ İLE YOLLARINI AYIRDI
PSG, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez ile yollarını resmen ayırdı. Jese, 2016'da Real Madrid'den 25 milyon Euro bedelle transfer olduğu PSG'de bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.
OFSPOR FARKLI GALİP:3-0
3.Lig'de dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: 1. GRUP: Çankaya-Ofspor: 0-3, 3.GRUP: Yalovaspor-Altındağ Spor: 1-3, Esenler Erok-Isparta 32: 1-1, Arhavispor-Batman Petrol: 1-1.
KIRKIN ŞAMPİYON OLDU
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Ergi, 1 saat 6 dakika süren tek erkekler finalinde Fransız Droguet'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
VAKIFBANK SET VERMEDİ
Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde VakıfBank, İlbank'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Karayolları-Beşiktaş: 3-0, Aydın BŞB-Yeşilyurt: 3-2,THY-Beylikdüzü: 3-0, Nilüfer Bld.-Sarıyer Bld: 3-0