Fenerbahçelileri isyan ettiren Ali Palabıyık'tan ilginç rekor!

Toplam 8. defa kırmızı kart gören Serdar, 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla oyundan atılan futbolcu oldu. Gördüğü ilk sarı kart için konuşan Serdar, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Hakeme sadece 'Top yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" dedi.