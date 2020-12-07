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    • 07.12.2020 09:53
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    lileri isyan ettiren 'tan ilginç rekor!

    'de dün oynanan Denizli- maçında ilginç anlar yaşandı. Hakem maçın 54. dakikasında Serdar Aziz'e üst üste iki kırmızı kart gösterdi. Bu kartla birlikte Ali Palabıyık'ın Süper Lig'de 13 kırmızı kart ile en çok kırmızı gösterdiği takım Fenerbahçe olurken, Serdar Aziz de 8 kırmızı kart ile en çok kırmızı gören futbolcu oldu.

    Fenerbahçelileri isyan ettiren Ali Palabıyık'tan ilginç rekor!

    2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart cezası alan oyuncu olan Serdar, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Hakaretvari bir kelime kullanmadım" dedi.

    F.Bahçe'nin Denizli'yi 2-0 yendiği maçın 54. dakikasında peş peşe iki sarı kart görerek oyun dışı kalan Serdar Aziz, ilginç bir rekora imza attı.

    Toplam 8. defa kırmızı kart gören Serdar, 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla oyundan atılan futbolcu oldu. Gördüğü ilk sarı kart için konuşan Serdar, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Hakeme sadece 'Top yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" dedi.

    ALi PALABIYIK EN ÇOK FENERBAHÇE'DEN OYUNCU ATTI
    Denizli-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık, kariyerinde 13 kart ile en çok kırmızıyı Fenerbahçe'ye gösterdi.
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    Haberler Spor Fenerbahçelileri isyan ettiren Ali Palabıyık'tan ilginç rekor!