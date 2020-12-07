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    • 07.12.2020 17:48
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    Teknik Direktörü , 'den çekiniyor: “Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri"

    Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6'ncı haftasında yarın ’i ağırlayacak olan Fransız ekibi Saint-Germain’in teknik direktörü ve futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 'nin oldukça etkili bir futbolcu olduğunun altını çizen Tuchel, “Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım" ifadelerini kullandı.

    DHA
    AJANSLAR



    Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve futbolcu Moise Kean, Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



    BASİTE ALACAĞIMIZ BİR TAKIM DEĞİL
    Grubu lider bitirmek istediklerini söyleyen Tuchel, "Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1'inci olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil" diye konuştu.



    "İRFAN CAN OLDUKÇA ETKİLİ BİRİ"
    RB Leipzig'e karşı 3 gol atan İrfan Can Kahveci ile ilgili Tuchel, "Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız" dedi.



    KEAN: BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM
    PSG'nin genç hücum oyuncusu Moise Kean ise Başakşehir'in önemli bir rakip olduğunu söylerken, "İstanbul'daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.

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