



BASİTE ALACAĞIMIZ BİR TAKIM DEĞİL

Grubu lider bitirmek istediklerini söyleyen Tuchel, "Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1'inci olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil" diye konuştu.