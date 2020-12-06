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    • Spor
    • 06.12.2020 Gazete
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    Teknik Direktörü maçında oyun anlayışında değişikliğe gidiyor

    Bugün deplasmanında derbisinin moral bozukluğunu üzerinden atarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen , oyun anlayışında radikal bir değişikliğe gidecek. Teknik patron , Daha kompakt ve organize atak yapan bir takım hedefledi.

    Daha az orta daha çok pas

    Bugün Denizli deplasmanında Beşiktaş derbisinin moral bozukluğunu üzerinden atarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, oyun anlayışında radikal bir değişikliğe gidecek. Teknik patron Erol Bulut, Daha kompakt ve organize atak yapan bir takım hedefledi.

    RADİKAL BİR DEĞİŞİM OLACAK


    Geçmiş maçlarda çok fazla sayıda ceza sahasına orta girişiminde bulunan Fenerbahçe'de bu istatistikte azalma olacak. Bunun yerine pas yapan ve topa daha çok sahip olan bir takım olacak.

    TAKIM BOYU DA KISALACAK


    Karambol futbolu yerine olgun ataklarla gol aranacak. Takım boyunu da kısa tutacak olan Sarı-Lacivertliler, savunmada boş alan bırakmayacak. Kanarya yeni planı ile 3 puan arayacak.

    BULUT'TAN SOSA'YA GÜVENOYU


    Beşiktaş     derbisinde ortaya koyduğu futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, Denizli'de ilk 11'deki yerini koruyacak. Sosa ile özel bir görüşme yapan Bulut, "Sana güvenim tam. Kaliteni yansıtmanı bekliyorum" dedi.

    ENNER VALENCIA HAMLE İÇİN KULÜBEDE


    Covid-19 testi negatife dönen ve takımla birlikte 3 idmana çıkan Valencia'nın Denizli'de maça kulübede başlayacağı öğrenildi. Valencia'nın, 2. yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.

    ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK


    Fenerbahçe, Denizli maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı taktik idmanla tamamladı. Sonrasında da Sarı-Lacivertli kafile özel uçakla Denizli'ye hareket etti.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Denizli maçında oyun anlayışında değişikliğe gidiyor