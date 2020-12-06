DIAGNE DURDURULAMIYOR



Galatasaray'da sezona istediği gibi başlayamayan Mbaye Diagne, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. Dün Hatayspor karşısında takımının ilk golünü atan Senegalli forvet, son 3 maçta 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Diagne, bu 3 maçlık periyotta takımının kaydettiği 8 golün 5'ine imzasını atmış oldu. Diagne ayrıca dün attığı golle Fatih Terim'in teknik direktörlüğündeki G.Saray'ın 1000. golünü kaydetti.

MUSLERA VE FALCAO YALNIZ BIRAKMADI

Sakatlıkları sebebiyle dünkü Hatayspor maçında forma giyemeyen Galatasaraylı Muslera ve Falcao, karşılaşmayı tribünden takip etti. İki futbolcu arkadaşlarına tribünden destek verdi. Saracchi de maçı Falcao ve Muslera ile birlikte stadyumda izledi.