Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor'u iyi bir oyunla yendiklerini söylerken, gençlere de mesaj gönderdi. Dün Oğulcan'ı ilk 11'de oynatan Kerem, Ali Yavuz, Sekidika'yı ise ikinci yarıda oyuna alan Terim, genç futbolculara güvenmeye devam edeceğini söyledi.
HEDEF YENİ BİR JENERASYON
Kerem'in gol atmasından ötürü çok mutlu oluduğunu belirten Terim, şunları kaydetti: "Bir nesil, bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önceleri de yaptığımız gibi"
KEREM'İN GOLÜNE ÇOK SEVİNDİM
"Ali Yavuzlar, Oğulcanlar, Taylan, Kerem ve buna benzer daha genç oyuncularımız çıkacaktır. Zamanını, zeminini iyi bilmek lazım. Onları kaybetmemek lazım. Sürprizlerimiz olacak daha. Lanse edeceğimiz oyuncular olacak"
KEREM AKTÜRKOĞLU İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor karşılaşmasında Sarı- Kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Dün oyuna sonradan giren Kerem, "Gol attığım için çok mutluyum. Rüyada gibiyim. Bu golü unutmayacağım" diye konuştu.
FEGHOULI ORTAYI SEVDİ
Galatasaray'da son 3 maçta orta sahada görev yapan Sofiane Feghouli, yeni mevkisindeki etkili futbolu ile gözdolduruyor. Hatayspor maçında orta alandaki pas trafiğini başarılı bir şekilde yöneten Cezayirli, güzel futbolunu bir de asistle süsledi. Fatih Terim'in Belhanda'nın dönüşüne rağmen orta alanda görev verdiği Feghouli, bu sezon ise toplamda 3 asistle takımının bu kulvardaki en skorer ismi.
KAZANAN 11 BOZULMADI
Cimbom'da teknik patron Fatih Terim, 4-0 kazanılan Rize maçının 11'ini bozmadı. Aynı 11'i dün sahaya sürdü.
OĞULCAN'A ÖZEL TEBRİK
Hatayspor karşısında Galatasaray'ın attığı ikinci golde büyük pay sahibi olan Oğulcan Çağlayan, teknik direktör Fatih Terim'den tebrik almayı başardı. Karşılaşmada 70 dakika forma giyen ve sahada kaldığı süre içinde olumlu işlere imza atan genç futbolcu, taraftarlardan da tam not almayı başardı.
DIAGNE DURDURULAMIYOR
Galatasaray'da sezona istediği gibi başlayamayan Mbaye Diagne, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. Dün Hatayspor karşısında takımının ilk golünü atan Senegalli forvet, son 3 maçta 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Diagne, bu 3 maçlık periyotta takımının kaydettiği 8 golün 5'ine imzasını atmış oldu. Diagne ayrıca dün attığı golle Fatih Terim'in teknik direktörlüğündeki G.Saray'ın 1000. golünü kaydetti.
MUSLERA VE FALCAO YALNIZ BIRAKMADI
Sakatlıkları sebebiyle dünkü Hatayspor maçında forma giyemeyen Galatasaraylı Muslera ve Falcao, karşılaşmayı tribünden takip etti. İki futbolcu arkadaşlarına tribünden destek verdi. Saracchi de maçı Falcao ve Muslera ile birlikte stadyumda izledi.