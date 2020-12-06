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    • Spor
    • 06.12.2020 Gazete
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    Alanya artık namağlup değil

    'a şoku! ekibi 'dan 2-1'lik yenilgiyle dönüyor. İlk yarı başkent ekibi 41'de Berat'ın sert vuruşuyla rakibi önünde 1-0 öne geçti. Devre 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sona erdi. 75'te G.Birliği atağında, Sio'nun çevirdiği topu Candeias, ayak içiyle köşeden ağlara gönderdi: 2-0. 80'de Johansson ile Davidson arasındaki ikili mücadeleyi inceleyen Aydınus, penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada , penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1. 90+5'inci dakikada Alanyaspor'un Yunan futbolcu Bakasetas'la kullandığı penaltıda bu kez kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

    Alanya artık namağlup değil

    Alanyaspor'a şoku! ekibi 'dan 2-1'lik yenilgiyle dönüyor. İlk yarı başkent ekibi 41'de Berat'ın sert vuruşuyla rakibi önünde 1-0 öne geçti. Devre 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sona erdi. 75'te G.Birliği atağında, Sio'nun çevirdiği topu Candeias, ayak içiyle köşeden ağlara gönderdi: 2-0. 80'de Johansson ile Davidson arasındaki ikili mücadeleyi inceleyen Aydınus, penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada , penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1. 90+5'inci dakikada 'un Yunan futbolcu Bakasetas'la kullandığı penaltıda bu kez kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

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