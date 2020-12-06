Alanya artık namağlup değil

Alanyaspor'a Gençlerbirliği şoku! Akdeniz ekibi Ankara'dan 2-1'lik yenilgiyle dönüyor. İlk yarı başkent ekibi 41'de Berat'ın sert vuruşuyla rakibi önünde 1-0 öne geçti. Devre 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sona erdi. 75'te G.Birliği atağında, Sio'nun çevirdiği topu Candeias, ayak içiyle köşeden ağlara gönderdi: 2-0. 80'de Johansson ile Davidson arasındaki ikili mücadeleyi inceleyen Aydınus, penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada Bakasetas, penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1. 90+5'inci dakikada Alanyaspor'un Yunan futbolcu Bakasetas'la kullandığı penaltıda bu kez kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.