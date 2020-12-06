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    • Spor
    • 06.12.2020 Gazete
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    ’u devirmek için izlenecek stratejiyi belirledi

     3'te 3 istiyor. 'nın takımın başına geçmesiyle 2'de 2 yapan Bordo- Mavililer, maçına odaklandı. Tecrübeli hoca, özellikle kaleye bol şut çekilmesini ve takım halinde hücum esasının uygulanmasın istedi Avcı teknik kapasitesi yüksek oyunculardan daha fazla sorumluluk almalarını da özellikle vurguladı.

    İmha planı hazır

    Trabzonspor 3'te 3 istiyor. 'nın takımın başına geçmesiyle 2'de 2 yapan Bordo- Mavililer, maçına odaklandı. Tecrübeli hoca, özellikle kaleye bol şut çekilmesini ve takım halinde hücum esasının uygulanmasın istedi Avcı teknik kapasitesi yüksek oyunculardan daha fazla sorumluluk almalarını da özellikle vurguladı.

    ABDLKADİR ÖMÜR'LE UĞUR İZLENECEK


    Abdülkadir Ömür ile Uğurcan'ın Sivas maçında biri Lyon olmak üzere 2 yabancı kulüp tarafından izleneceği öğrenildi.

    TRONDSEN İÇİN KARAR BİRLİKTE VERİLECEK
    Anders Trondsen'in sözleşmesi sezon sonunda dondurulmuştu. Yönetimin oyuncunun sözleşmesini devre arasında tekrar aktif edip etmeme konusundaki kararı teknik heyet ve sağlık kuruluna danışarak vereceği öğrenildi

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    Haberler Spor Abdullah Avcı Sivasspor’u devirmek için izlenecek stratejiyi belirledi