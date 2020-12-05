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    • 05.12.2020 17:05
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    'nin Denizlispor maçı kamp kadrosu açıklandı

    'in 11. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'nin kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Erol Bulut, corona virüsünü atlatan Enner 'yı 21 kişilik kadroya dahil etti.

    Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı kamp kadrosu açıklandı

    'in 11'inci haftasında yarın deplasmanda 'a konuk olacak 'nin kamp kadrosu belli oldu.
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Enner da maç kadrosuna dahil edildi. Aynı durumdaki ise kadroda yer almadı. de uzun bir süre sonra kadroda kendine yer buldu.

    Sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi.


    Sarı-lacivertlilerin Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu şöyle;
    "Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, , Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, , Sadık Çiftpınar, , Filip Novak, Tolga Ciğerci, , , Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse."

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