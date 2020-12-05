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    • 05.12.2020 18:08
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    ve yenişemedi!

    'in 11. haftasında , Medipol 'e konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'ndaki zorlu mücadele Giuliano ve Ponck (KK) karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 13 puana yükseldi.

    Malatya ve Başakşehir yenişemedi!

    'in 11. haftasında ile Medipol karşı karşıya geldi.

    Leipzig'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda sarı-siyahlı ekibe konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım Giuliano'nun 45+1'de attığı golle 1-0 önde kapattı.

    Ev sahibi ekip 50. dakikada skora denge getirdi. Ponck'un kendi kalesine attığı gol maçı 1-1'e getirdi.

    Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

    Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 13 puana yükseldi.

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