Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
Leipzig'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda sarı-siyahlı ekibe konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım Giuliano'nun 45+1'de attığı golle 1-0 önde kapattı.
Ev sahibi ekip 50. dakikada skora denge getirdi. Ponck'un kendi kalesine attığı gol maçı 1-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 13 puana yükseldi.