BEŞİKTAŞ DERBİSİ İŞ KAZASI



Beşiktaş derbisini iş kazası olarak niteleyen Belözoğlu, "En kısa sürede zirvenin sahibi olacağız. Bunun startını Denizli'de verelim. Herkes sizden şampiyonluk bekliyor" diye konuştu.