Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında Kadıköy'de şok bir derbi mağlubiyeti alan Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu dün Sarı-Lacivertli futbolcularla tesislerde bir araya geldi.
LİGİN ZİRVESİ BİZİ BEKLİYOR
Denizlispor maçıyla yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyleyen Belözoğlu, "Geriye değil önümüze bakacağız. Denizli'de kazanıp yeni bir sayfa açalım. Zirve bizi bekliyor" dedi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ İŞ KAZASI
Beşiktaş derbisini iş kazası olarak niteleyen Belözoğlu, "En kısa sürede zirvenin sahibi olacağız. Bunun startını Denizli'de verelim. Herkes sizden şampiyonluk bekliyor" diye konuştu.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Denizli maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. İdman taktik çift kale maçla sona erdi. Bugün son hazırlıklar yapılacak.