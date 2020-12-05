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    • Spor
    • 05.12.2020 Gazete
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    ’in ardından ’yi yenen ’yı da evinde üçledi

    'in 11. haftasında  sahasında 'yı 3-0 mağlup etti. 'ın golleri Mensah, Atiba ve Aboubakar kaydetti. Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj 55. dakikada kırmızı kart gördü.

    Var mı yan bakan

    Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı ve seriyi 3 maça çıkardı.... 15. dakikada sağ çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi.

    AÇILIŞ BERNARD MENSAH'TAN


    Sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

    KARTAL 2. YARI DOMİNE ETTİ


    2. yarıda da Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. 68. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde vurdu, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

    ABOUBAKAR YİNE AFFETMEDİ


    İyice rahatlayan Siyah-Beyazlılar, 73. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Vincent Aboubakar'ın kafası maçın skorunu belirledi: 3-0.
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