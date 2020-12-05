Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı ve seriyi 3 maça çıkardı.... 15. dakikada sağ çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi.
AÇILIŞ BERNARD MENSAH'TAN
Sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.
KARTAL 2. YARI DOMİNE ETTİ
2. yarıda da Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. 68. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde vurdu, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
ABOUBAKAR YİNE AFFETMEDİ
İyice rahatlayan Siyah-Beyazlılar, 73. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Vincent Aboubakar'ın kafası maçın skorunu belirledi: 3-0.