THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes 12'nci hafta maçında bugün İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

LİLLE, SPARTA PRAG'I BURAK YILMAZ'LA YIKTI

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Lille, Sparta Prag önünde 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Burak'ın 2 golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Milan da Celtic'i 4-2'lik skorla geçerken Hakan Çalhanoğlu takımının ilk golünü atan oyuncu oldu.

DİŞİ KANARYA DEPLASMANDA GDYNİA'YI DEVİRDİ: 80-70

FB Öznur Kablo, Euroleague'deki 2. maçında Polonya temsilcisi Gdynia'yı deplasmanda 80-70 mağlup etti. Temsilcimiz devreyi 44-40 geride kapattı. FB Öznur Kablo böylece grubunda ikinci galibiyetini elde etti.

ANKARAGÜCÜ'NDE VİRÜS ŞOKU

Ankaragücü'nde bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı… Açıklamada, "Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

CİMŞİR İŞBAŞI YAPTI

Erzurumspor önceki gün anlaşma sağladığı Hüseyin Cimşir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç hoca ardından Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı.

GÖZTEPE'DEN TEMSİLİ BİLET

Göztepe, geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, 9 Aralık'ta Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı 7. hafta erteleme maçı için "temsili bilet" çıkardı.

48 OYUNCU POZİTİF!

NBA'de 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesi 546 basketbolcu Covid testine girdi. 48'inin sonucu pozitif çıktı. Oyuncuların durumlarının iyi olduğu açıklandı.

GALATASARAY'IN HATAY MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray Hatay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Cimbom'da sakatlığı olan Taylan Antalyalı dünkü idmanda yer almadı.