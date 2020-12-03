77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz 80. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 84. dakikada bir gol daha atan Burak takımını öne geçirdi. Maçın geri kalanın başka gol olmayınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 11'e çıkardı.