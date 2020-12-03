Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevi için, şimdiye kadar takımımızda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Ömer Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Ömer Uğurata'ya başantrenörlük görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.