Galatasaray'da Falcao krizi! Devre arasında yolcu

ABD'ye transfer olması beklenen Falcao bu nedenle kendini riske atmak istemiyor, 2 kat fazla sakınıyor. Yüksek maliyeti nedeniyle ocakta Falcao'nun ayrılığı yüksek olasılık gözüküyor.

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