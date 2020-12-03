Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.12.2020 19:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2020 20:09
    ABONE OL

    spor - | CANLI ANLATIM

    I Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz spor, temsilcisi 'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu

    I Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz spor, temsilcisi 'i konuk ediyor.

    Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20:55'te başlayacak ve Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Mücadele beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    SİVASSPOR - VİLLARREAL | CANLI
    Grupta oynadığı 4 maçta 6 puan topladı Villarreal ise oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla grup lideri konumunda bulunuyor.

    İLK 11'LER
    Sivasspor:     Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare

    Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Sivasspor - Villarreal | CANLI ANLATIM