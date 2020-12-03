UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk ediyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20:55'te başlayacak ve Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Mücadele beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - VİLLARREAL | CANLI

Grupta Sivasspor oynadığı 4 maçta 6 puan topladı Villarreal ise oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla grup lideri konumunda bulunuyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare



Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino