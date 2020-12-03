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    • Spor
    • 03.12.2020 19:11
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    • 03.12.2020 19:11
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    'ta maçı hazırlıkları tamamlandı

    'in 11. haftasında yarın 'yı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı. Siyah beyazlılar, yarın Kasımpaşa'yı 'ta saat 19.30'da ağırlayacak.

    AA
    Beşiktaş maça hazır

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

    Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

    Antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

    , yarın 'yı 'ta saat 19.30'da ağırlayacak.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı