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    • 03.12.2020 19:46
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    'ta 10 gün sahalardan uzak kalacak

    (Serie A) takımlarından , kadrosunda yer alan milli futbolcu 'ın sakatlık sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    AA
    Merih Demiral şoku

    Siyah-beyazlı kulübün, Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile dün oynanan maçın ardından yayımladığı idman raporunda, Merih Demiral'ın kas sakatlığı geçirdiği belirtildi.

    Demiral'ın dün akşam maçta kas problemi yaşadığı belirtilerek, "Merih Demiral'ın, bugün (Juventus Sağlık Kliniği) J Medical'de girdiği tetkikler sonucunda, sağ uyluk rektus femoris kasında hafif zedelenme tespit edildi. Durumu 10 gün sonra yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

    Milli oyuncu Demiral, dün akşam Juventus'un Dinamo Kiev'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlamış, 69. dakikada yerini Draguşin'e bırakmıştı.

    Demiral, kasım ayında da kasında gerilme tespit edilmesi sebebiyle 10 gün boyunca forma giyememişti.

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    Haberler Spor Juventus'ta Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak