Olimpiyat şampiyonu atlet Rafer Johnson hayatını kaybetti!

1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ABD'li dekatlet Rafer Johnson, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Melbourne'de düzenlenen 1956 Olimpiyatları'nda da gümüş madalya elde eden Johnson, Los Angeles kentinin Sherman Oaks semtindeki evinde yaşamını yitirdi.
1968 ABD seçimlerinden 5 ay önce suikasta kurban giden Demokrat Parti'nin başkan adayı Robert Francis Kennedy'nin kampanyasında çalışan Johnson, eski Amerikan futbolcusu Rosey Grier ve gazeteci George Plimpton ile beraber Kennedy'yi silahla vuran Sirhan Bishara Sirhan'ı yakalamıştı.
Sporcu, Los Angeles 1984'ün açılış töreninde ise olimpiyat meşalesini yakmıştı.
Rafer Lewis Johnson kimdir?
Hem dekatlon hem de uzun atlamada yarıştığı 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda dekatlonda gümüş madalya kazandı. Aynı branşta 1960 Roma Olimpiyatları'nda 8392 puanla (daha sonra değiştirilen değerlendirmeye göre 8001 puan) dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.
Rafer Johnson'ın en ciddi rakibi olan Tayvanlı Yang Çuan-Kvang tüm çabasına karşın onlu yarışmanın en sonuncusu olan 1500 metrede istediği farkı yapamadı. Altını kazanan Johnson ile bitap düştükleri yarıştan sonra birbirlerine yaslanıp 1960 Olimpiyatları'nın unutulmaz karelerinden birinde yer aldılar. Dekatlonda dünya rekorunu üç kez yeniledi.