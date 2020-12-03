Olimpiyat şampiyonu atlet Rafer Johnson hayatını kaybetti!

Rafer Johnson'ın en ciddi rakibi olan Tayvanlı Yang Çuan-Kvang tüm çabasına karşın onlu yarışmanın en sonuncusu olan 1500 metrede istediği farkı yapamadı. Altını kazanan Johnson ile bitap düştükleri yarıştan sonra birbirlerine yaslanıp 1960 Olimpiyatları'nın unutulmaz karelerinden birinde yer aldılar. Dekatlonda dünya rekorunu üç kez yeniledi.