BEŞİKTAŞ DAÇKA'YI DEPLASMANDA YIKTI

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Darüşşafaka'yı 82-86 yendi. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Ormanspor: 83-64, Afyon Bld-Bursaspor: 76-70, TOFAŞ-Fethiye Belediyespor: 110-81, Bahçeşehir Koleji-Galatasaray: 78-95.

FENERBAHÇE BEKO BUGÜN ZENİT'E KONUK OLUYOR



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bugün Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Saint Petersburg kentinde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

15 ARALIK'TA OYNANACAK

Futbol Federasyonu, ertelenen A.Gücü-Hatayspor maçının 15 Aralık Salı günü oynanacağını açıkladı. Karşılaşma Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da start alacak.

SİLİVRİ'DE VİRÜS ŞOKU!

3. Lig ekibi Silivrispor'da 22 isim coronavirüse yakalandı. Silivrispor'da Muğlaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde 17 futbolcunun virüse yakalandığı açıklandı.

MARAFONA DA ZİRVEDE

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor kadar, kalecisi Marafona da performansıyla dikkati çekiyor. Portekizli file bekçisi, ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda.

DİŞİ ASLAN FİLEDE GÜLDÜ

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi. 70 dakika süren maçın setleri 21-25, 15-25, 13-25 bitti.

FALCAO ÖZEL PROGRAMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Muslera, Saracchi ve Falcao kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.