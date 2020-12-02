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    • 03.12.2020 00:00
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    Türk tarihine geçti! Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu...

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan , Devler Ligi'nde ve 'ın ardından bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü cu oldu.

    İrfan Can tarihe geçti!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan tarihe geçti.

    "TÜRK TAKIMLARI LEHİNE 3 GOL ATAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU"
    UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı cu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, ve 'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

    Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'yle 2004 yılında Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012'de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.

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    Haberler Spor İrfan Can Kahveci Türk futbol tarihine geçti! Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu...