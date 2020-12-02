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    • 02.12.2020 19:25
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    Villarreal kafilesi ’a geldi

    I Grubu beşinci maçında yarın DG spor ile karşılaşacak temsilcisi Villarreal, Sivas’a geldi. Demir Grup ile Villarreal, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

    AJANSLAR
    Villarreal, Sivas’a geldi

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında Sivasspor ile mücadele edecek olan Villarreal, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı.

    Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

    Villarreal, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    Teknik Direktör Unai Emery ise idman öncesi bir futbolcusu ile basın toplantısı düzenleyecek.

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