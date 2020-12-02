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    • 02.12.2020 09:53
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    SON DAKİKA! 'da maçı öncesi koronavirüs şoku

    Türkiye'de UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden 'da, maçı öncesi koronavirüs şoku yaşanıyor. Zorlu maç öncesi takım genelinde yapılan testlerde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin pozitif çıktığı açıklandı.

    Kritik maç öncesi şok! Testler pozitif çıktı

    'da koronavirüs şoku yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde karşısında kritik bir sınav verecek olan kırmızı-beyazlıların resmi hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan Covid-19 testlerinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
    Villarreal maçı öncesi; A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 cumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.

    4 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili prokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Sivasspor'da Villarreal maçı öncesi koronavirüs şoku