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    • 02.12.2020 13:11
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    SON DAKİKA! Sivas teknik direktörü e yakalandı

    Son dakika haberine göre perşembe günü Villarreal ile karşılacak olan Sivas'da teknik direktör testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak olan Sivassspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip resmi hesabından 2 futbolcu teknik heyetten 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Takımda Covid-19'a yakalanan isimlerden birinin teknik direktör Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.



    Çalımbay'ın açıklaması şu şekilde:
    Villarreal ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

    Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerinde desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
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    Haberler Spor SON DAKİKA! Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı