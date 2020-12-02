



ALMAN EKİPLERİYLE 5 KEZ KARŞILAŞTI

Turuncu-lacivertli ekip, Alman ekipleriyle daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, Alman takımlarıyla oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

İstanbul ekibi, 2017-2018 sezonunda bir başka Alman temsilcisi olan Hoffenheim ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Medipol Başakşehir, sahasında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunda da Borussia Mönchengladbach ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise rakibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

İstanbul ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile deplasmanda oynadığı ilk maçı ise 2-0 kaybetti.