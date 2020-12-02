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    • 02.12.2020 20:22
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    Hakeme ! Saha bir anda karıştı...

    'da sahalarda ender yaşanan olaylardan biri gerçekleşti. ve arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme girişiminde bulundu. O anlar kameralara yansıdı...

    Özbekistan'da sahalarda ender yaşanan olaylardan biri gerçekleşti.

    Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı.

    UÇAN TEKME ATARAK SALDIRDI
    Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı. Olayın ardında sahaya inen taraftarlar hakemi linç girişiminde bulundu.

    HAKEM CANINI ZOR KURTARDI
    Polisin yardımı ile soyunma odasına kaçan hakem canını zor kurtardı.

    Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı karşılaşmada meydana gelen hakeme linç girişimi olayı kameralara yansıdı.
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    Haberler Spor Hakeme uçan tekme! Saha bir anda karıştı...