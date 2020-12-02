Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan ve her iki kulüp tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde: