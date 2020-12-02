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    • 02.12.2020 15:13
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    'in 11. haftasında maç yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemine maç yok

    'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı...  (MHK) Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi , maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç vermedi. İşte Süper Lig'in 11.haftasının hakemleri...

    Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri! Derbinin hakemine...

    Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler açıkladı.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan ve her iki kulüp tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.

    Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

    4 Aralık Cuma:

    19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

    5 Aralık Cumartesi:

    13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

    13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

    16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

    16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

    19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

    6 Aralık Pazar:

    13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

    19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

    7 Aralık Pazartesi:

    19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
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    Haberler Spor Süper Lig'in 11. haftasında maç yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemine maç yok