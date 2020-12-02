Haberin detaylarında kulüp yönetimi, teknik heyet ve taraftarın Falcao'dan şikayetçi olduğu aktarılırken, bu durumun kısa süre içerisinde sona ereceği, Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi.

İĞNEYLE MAÇA ÇIKMAYI REDDEDİYOR

Öte yandan Falcao'nun sürekli sakatlanması can sıkarken, 34 yaşındaki golcünün hafif veya ağır fark etmeksizin teknik heyete 'sakatım' dediği ve kendini riske atmadığı kaydedildi.