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    • 02.12.2020 21:44
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    ile ilgili bomba iddia! 'dan ayrılıyor...

    'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekipteki kariyeri boyunca ortalama 2 maçtan 1'ini kaçıran Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılacağı ifade edildi.

    Bomba Falcao iddiası!

    Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    KULÜPLE BAĞLARI KOPARDI
    Fotomaç'ın İspanyol AS Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, sarı-kırmızılı camiada istenmeyen adam ilan edilen Falcao, kulübüyle olan bağlarını kopardı.

    Haberin detaylarında kulüp yönetimi, teknik heyet ve taraftarın Falcao'dan şikayetçi olduğu aktarılırken, bu durumun kısa süre içerisinde sona ereceği, Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi.

    İĞNEYLE MAÇA ÇIKMAYI REDDEDİYOR
    Öte yandan Falcao'nun sürekli sakatlanması can sıkarken, 34 yaşındaki golcünün hafif veya ağır fark etmeksizin teknik heyete 'sakatım' dediği ve kendini riske atmadığı kaydedildi.

    Ayrıca Galatasaray kritik maçlara çıksa dahi Falcao'nun iğneyle oynamayı reddettiği aktarıldı.

    İspanyol basını, yıldız ismin kulübüyle olan bağını kopardığı yazdı.

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    Haberler Spor Falcao ile ilgili bomba iddia! Galatasaray'dan ayrılıyor...