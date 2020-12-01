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    • 01.12.2020 19:31
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    Son dakika: 'dan flaş karar! Olağanüstü Seçimli Genel Kurul iptal edildi

    Son dakika haberi... Aralık ayında gerçekleştirileceğini duyurduğu seçimin iptal edildiğini açıkladı.

    Galatasaray'dan flaş seçim kararı

    Son dakika haberi... 'da19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu iptal edildi..

    Galatasaray Kulübü, İstanbul Valiliği tarafından ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili açıklama yaptı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Kovid-19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'dan flaş karar! Olağanüstü Seçimli Genel Kurul iptal edildi