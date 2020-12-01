Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru yeniden Galatasaray'a mı transfer oluyor? Ocak ayında Fransız ekibi Monaco'dan ayrılmaya hazırlanan Nijeryalı yıldızın menajeri William D'avila İstanbul'a geldi ve Galatasaray açıklamasında bulundu.
İşte menajerinin yaptığı açıklamalar....
"GALATASARAY SEÇENEKLER ARASINDA"
Ajansspor'un haberine göre konuyla ilgili konuşan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor.
"NEREYE GİDECEĞİNİ KESİN OLARAK SÖYLEYEMEM"
İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi.
"MONACO ONUN İÇİN İYİ BİR DENEYİM OLMADI"
Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı.
Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" diyerek sözlerini tamamladı.