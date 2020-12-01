"MONACO ONUN İÇİN İYİ BİR DENEYİM OLMADI"

Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı.