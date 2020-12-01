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    • 01.12.2020 14:47
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    'a 4 futbolcudan iyi haber! ü atlattılar

    Deplasmanda Çaykur Rize'u iyi bir oyun sonucu 4-0'lık skorla yenen 'da yüzleri güldüren bir haber de e yakalanan futbolculardan geldi.

    Galatasaray'a 4 futbolcudan iyi haber

    , Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın, dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

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    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yeni tip (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 oyuncudan 4'ünün gerekli izolasyon ve tedavi süreçlerinin ardından gerçekleştirilen testlerinin ikişer kez negatif sonuçlandığı, bu oyuncuların Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başladığı aktarıldı. Bu futbolcuların Atakaş Hatayspor maçından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması halinde karşılaşmanın kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmayacağı duyuruldu.

    Bir futbolcunun ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde edilmesine rağmen, 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanılmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacağı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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