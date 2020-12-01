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    • 01.12.2020 12:58
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    dünya şampiyonu Mercedes pilotu koronavirüse yakalandı

    Sezonun İstanbul'daki yarışını kazanarak pilotlar kategorisinde 7. şampiyonluğunu kazanan ve bu kulvarda rekora koşan Mercedes pilotu 'un koronavirüse yakalandığı açıklandı. Mercedes takımından yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Hamilton'ın 4-6 Aralık'ta Bahreyn'de düzenlenecek sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacağı belirtildi.

    Lewis Hamilton'un Covid-19 testi pozitif

    'in şampiyonu , corona virüsüne yakalandı. Son olarak geçen hafta Bahreyn'de yarışan Mercedes pilotu, 6 Aralık'ta yine Bahreyn'de yapılacak Sakhir GP'sinde yarışamayacak.

    Formula 1'in resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, Hamilton'ın Pazartesi sabahı hafif semptomlarla uyandığı için test yapıldığı ve çıkan sonuç nedeniyle izole edildiği belirtildi.

    Ayrıca Lewis Hamilton'a yakın temasta olan çevresi ve Mercedes takımının çalışanları da yeniden teste girdi.

    Bu yıl da Formula 1 sezonu bitmeden Türkiye'de şampiyonluğunu ilan ederek toplamda 7. kez bu sevinci yaşayan Hamilton'ın yerine Mercedes'in kimi yarıştıracağı henüz açıklanmadı.

    CORONA OLAN 3. F1 PİLOTU

    İngiliz pilot, Formula 1'de corona virüsüne yakalanan 3. pilot oldu. Daha önce İngiltere yarışı öncesinde Sergio Perez ve Almanya'daki yarış öncesinde Lance Stroll'ün testleri pozitif çıkmıştı.

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    Haberler Spor Formula 1 dünya şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı