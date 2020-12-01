Beşiktaş yenilgisiyle ağır yara alan Fener dün de sakatlık şokuyla sarsıldı. Son haftalarda etkili bir futbol oynayan Diego Perotti'nin sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı. Arjantinli yıldızın diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Perotti 'müzmin sakat' iddiaları arasında transfer edilmişti.

Tangocu'nün sürekli sorun yaşadığı dizinden sakatlanması "Korkulan oldu" diye yorumlandı. Öte yandan Kemal Ademi'nin de arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği duyuruldu.