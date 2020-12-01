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    • Spor
    • 01.12.2020 Gazete
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    'de korkulan oldu! Perotti 1 ay yok

    yenilgisiyle ağır yara alan Fener dün de sakatlık şokuyla sarsıldı. Son haftalarda etkili bir oynayan 'nin sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı. Arjantinli yıldızın diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Perotti 'müzmin sakat' iddiaları arasında edilmişti

    Korkulan oldu! Perotti 1 ay yok

    Beşiktaş yenilgisiyle ağır yara alan Fener dün de sakatlık şokuyla sarsıldı. Son haftalarda etkili bir oynayan 'nin sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı. Arjantinli yıldızın diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Perotti 'müzmin sakat' iddiaları arasında edilmişti.

    Tangocu'nün sürekli sorun yaşadığı dizinden sakatlanması "Korkulan oldu" diye yorumlandı. Öte yandan Kemal Ademi'nin de arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği duyuruldu.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de korkulan oldu! Perotti 1 ay yok