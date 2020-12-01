Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'u gösteriyor. Yapılan 18 transfere, gelen birçok yıldıza ve rakiplerden çok daha güçlü olan kadroya rağmen 10 haftalık performans 1-2 maç dışında adeta sınıfta kaldı.
SİLİK VE RUHSUZ FUTBOL
50 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'a karşı sergilenen silik ve ruhsuz futbol taraftarları isyan noktasına getirirken, sosyal medyada Erol Bulut'a yönelik ağır eleştiriler yapıldı.
EN GÜÇLÜ KADRO AMA
Süper Lig'in açık ara en güçlü kadrosu, krizdeki Galatasaray'ın bile gerisinde kaldı. Her anlamda çok büyük destek verilen Bulut yönetim içinde ilk kez tartışılmaya başlandı.
YÖNETİMDEN 6 KRİTİK SORU
Derbi sonrası kriz zirvesi yapan yönetim Bulut'a yenilginin hesabını sordu. Takımla ilgili sıkıntı duyulan tüm konular bir bir masaya yatırıldı ve genç hocaya 6 soru soruldu.
11 TERCİHİ VE DEĞİŞİKLER HATALI
Caner ve Serdar neden 11'de değildi? Cisse niçin oyundan alındı.
TEMPO VE REAKSİYON YOK
Takım neden temposuz? Yenilen gollere niye reaksiyon verilmedi?
BEŞİKTAŞ İYİ ANALİZ EDİLMEDİ
Rakip hiç izlenmedi mi? Eksileri- artıları niye iyi analiz edilmedi?
TAKIM FİZİKİ AÇIDAN ÇOK KÖTÜ
10 kişi kalan Beşiktaş'a bile neden fiziksel üstünlük sağlanamadı?
HÜCUMDA İKİNCİ BİR PLAN YOK
Neden ortalar ve duran toplan dışında hücumda ikinci bir plan yok?
MENTAL HAZIRLIK İYİ DEĞİLDİ
Herkes ruh gibiydi. Futbolcular neden mental olarak hazır değildi?
HAYAL KIRIKLIĞININ ADI NOVAK!
Sezon başında yapılan transferlerin içinde en çok ses getiren isimlerden biri olan Filip Novak şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Son iki sezonda Trabzonspor formasıyla ligde toplam 12 gole imza atan Çek yıldız, Erol Bulut yönetiminde 4 maçta sadece 194 dakika sahada kalabildi. Son olarak Beşiktaş derbisine sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayan Novak sahada hiçbir varlık gösteremedi. Beşiktaş'ın 2 golü Çek yıldızın kanadından geldi.
CİSSE'NİN EŞİ TEPKİ GÖSTERDİ
Papıss Cisse'nin eşi Awa Diallo sosyal medyadan Bulut'a yüklendi. Diallo, "Gol atıyor, 45'te oyundan alınıyor. Biri bana nedenini anlatsın" dedi.
İKİSİ BİR SERDAR ETMEDİ!
Yıllardır büyük savunma problemi yaşayan Fenerbahçe, Lemos ve Tisserand'ı aldığında "İşte aranan ikili" denilmişti. Ancak bu ikili derbide dibe vurdu. Taraftarlar sosyal medyada, "İkisi bir Serdar Aziz etmiyor" dedi.
ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ
Gökhan Gönül sosyal medyadan paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler. Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.