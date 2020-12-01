HAYAL KIRIKLIĞININ ADI NOVAK!



Sezon başında yapılan transferlerin içinde en çok ses getiren isimlerden biri olan Filip Novak şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Son iki sezonda Trabzonspor formasıyla ligde toplam 12 gole imza atan Çek yıldız, Erol Bulut yönetiminde 4 maçta sadece 194 dakika sahada kalabildi. Son olarak Beşiktaş derbisine sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayan Novak sahada hiçbir varlık gösteremedi. Beşiktaş'ın 2 golü Çek yıldızın kanadından geldi.