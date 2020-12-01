Alanya kalesini kapattı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, Avrupa'nın 5 büyük liginde, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in ardından 3 golle en az gol yiyen ikinci takım konumda.
POTADA 3 MAÇ OYNANACAK
Basketbol Süper Ligi'nde bugün 3 maç oynanacak. Program: 18.00 Aliağa- Gaziantep Basketbol, 20.15 Büyükçekmece- Fenerbahçe Beko, 20.15 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka.
MENEMEN-ANKARASPOR
TFF 1. Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor, bugün saat 13.30'da Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşacak.
GÖZTEPE SİVAS'TA GÜLDÜ
Süper Lig'de üst sıraları zorlamak isteyen Göztepe, Sivasspor'u deplasmanda teslim aldı: 1-0. Maçın ilk yarısında Yiğido baskılı oynamasına rağmen gol atamadı. Devre 0-0 berabere sonuçlandı. 2. yarının 80. dakikasında Göztepe, Halil'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Böylece maçtan 3 puanla ayrıldı.
KAYSERİ VE KARAGÜMRÜK PUANLARI PAYLAŞTI
Ligde tutunmaya çalışan Kayserispor evinde konuk ettiği Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı. 47'de Attamah'ın vuruşunda Viviano son anda topu çıkardı. 66'da Sobiech'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca maç 0-0 berabere sonuçlandı.
ESKİ TRABZONSPORLU MARCELİNHO 3.LİG EKİBİ TREZE İLE ANLAŞTI
Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Brezilyalı Marcelinho, 45 yaşında futbola dönme kararı aldı. Sambacı yıldız, ülkesinin 3. lig ekibi Treze ile anlaştı. Marcelinho Türkiye'de taraftarın sevgilisiydi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEYECAN START ALIYOR
Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanacak. Program: 20.55 L.Moskova-Salzburg, 20.55 Shakhtar-R.Madrid, 23.00 A.Madrid-B. Münih, Mönchengladbach- Inter,23.00 Marsilya- Olympiakos, Porto-M. City, Liverpool-Ajax, Atalanta- Midtjylland.
RAKİBİNİN KULAĞINI ÇEKEN OKAY YOKUŞLU KIZARDI!
İspanya Ligi'nde sahasında oynadığı maçta Granada'yı 3-1 yenen Celta Vigo'da yedeklerden oyuna giren Okay Yokuşlu rakibinin kulağını çekmekten kırmızı kart gördü. İspanyol medyası bu olaya geniş yer ayırdı.