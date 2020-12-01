Alanya kalesini kapattı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ESKİ TRABZONSPORLU MARCELİNHO 3.LİG EKİBİ TREZE İLE ANLAŞTI



Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Brezilyalı Marcelinho, 45 yaşında futbola dönme kararı aldı. Sambacı yıldız, ülkesinin 3. lig ekibi Treze ile anlaştı. Marcelinho Türkiye'de taraftarın sevgilisiydi.