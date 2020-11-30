





TOP TOPLAYICI MELİH HASAN GÜNEY'DEN AÇIKLAMA

"Hayallerimi ve hedeflerimi her zaman futbol adına kurdum. Bu uğurda kimseye haksızlık etmedim. Hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirebilmek adına ailemden, memleketimden, sevdiklerimden küçük yaşta uzak yaşamaya çalıştım ve çalışıyorum. Bugün yaşanan talihsiz olayla futbol ahlakına uymayan davranışlara maruz kaldım ama yine yılmadım. Adana Demirspor futbolcusu Anıl Karaer bir açıklamada bulunmuş, benden özür dilediğini ve yanlış yönlendirildiğimi düşünmüş fakat ben ne futbola aykırı bir hareket yaptım ne de yanlış yönlendirildim. Bana emek veren, beni yetiştiren insanlara atfedilen bu yanlış yönlendirme lafını kabul etmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" dediği gibi bir futbolcu olmak nasip olur inşallah bana."



