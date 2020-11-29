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    • 29.11.2020 23:29
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    maçında en çok bu konuşuldu! 'ye faul var mı yok mu?

    'in 10. haftasında 'yi 'de 4-3 mağlup eden , rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı. A Spor yorumcusu , ile Montero'nun ikili mücadelesinde faul var mıydı yok muydu tartışmalarına son noktayı koydu.

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

    Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı.

    YİNE 10 KİŞİ KALDIĞI MAÇTA TARİHİ SKORLA KAZANDI
    Rakibini Kadıköy'de son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen Beşiktaş, yine tarihi bir galibiyete imza attı.

    Ligde 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de oynanan maçta kalecisi Oscar Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekipte, oyuncu değişiklik haklarını da kullandığı için son 10 dakikada futbolcu Daniel Gabriel Pancu kalede görev aldı.

    Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 4-3'lük bir galibiyete imza attı.

    Beşiktaş, 15 yıl 7 ay sonra aynı şekilde rakibine Kadıköy'de üstünlük kurdu. Ligin 10. haftasında oynanan maçın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde sahadan 4-3 galip ayrılmasını bildi.

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Cisse ile Montero'nun ikili mücadelesinde faul var mıydı yok muydu tartışmalarına son noktayı koydu.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Beşiktaş maçında en çok bu konuşuldu! Cisse'ye faul var mı yok mu?